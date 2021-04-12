بعد إرسالها دفعة جديدة من المرتزقة.. الشرق الأوسط: تركيا لا تريد الخروج خالية الوفاض من ليبيا

ليبيا – تناول تقرير إخباري نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مسألة استمرار تركيا في دعم وجود المقاتلين الأتراك التابعين لها في ليبيا رغم وقف القتال فيها.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، أكد قيام الأتراك بالزج بمقاتلين جدد ما يعكس إصرار الجانب التركي على عدم الخروج خالي الوفاض من المعركة، مبينًا أن تركيا تتقدم خطوة وتتأخر خطوات عن مسار دعم وقف إطلاق النار لوجود حسابات خاصة بها.

وبحسب التقرير يرى بعض السياسيين الليبيين أن تركيا لم تأت إلى ليبيا لتغادرها سريعًا، فوزير دفاعها خلوصي أكار قدم رؤية بلاده للبقاء الطويل الأمد، موضحين أن عملية سحب أفواج المرتزقة تمر عبر مساومات عديدة كورقة أخيرة لتحقيق مكاسب، وأنه لن يتم إخراجهم إلا بإجراء الانتخابات العامة المقبلة.

وتحدث التقرير عن الهواجس والمخاوف الموجودة حاليًا بشأن عدم الاستمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار والتي تعززت بشكل كبير، بعد أن تم مباغتة الأتراك بالاتفاق قبل أن تسوى لهم الأرض ويشاركوا في رسم خريطة البلاد على نحو يعوضهم ما أنفقوه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية