«الدبيبة» و «أردوغان» يرأسان المجلس الليبي التركي للتعاون الإستراتيجي اليوم في أنقرة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن وفدا وزاريا منها سيشارك في أنقرة، اليوم الاثنين، في الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الإستراتيجي رفيع المستوى الذي أنشئ باتفاق بين البلدين عام 2014.

ويُعقد هذا الملتقى برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

ويضم الوفد الليبي 14 وزيرا وقيادات أمنية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أمس، أن زيارة الدبيبة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس التركي وستتم يومي 12 و13 أبريل الجاري، للمشاركة في الاجتماع الأول للمجلس الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وفق البيان.

وسيتم تقييم العلاقات التاريخية بين تركيا وليبيا في جميع جوانبها، ومناقشة الخطوات التي تعزز من التعاون الثنائي، بمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين، ومن المقرر تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، وفق البيان ذاته.

وهذه هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل في 26 مارس الماضي في إسطنبول رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في أول زيارة للأخير إلى البلاد عقب تسلمه منصبه منتصف الشهر نفسه.