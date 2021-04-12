حكومة الوحدة: وفد وزاري برئاسة الدبيبة إلى أنقرة لبحث ملفات التعاون المختلفة

ليبيا – أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية توجه وفد وزاري إلى العاصمة التركية أنقرة لحضور الاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجي.

وأشار المكتب في بيان صحفي صدر عنه تابعته صحيفة المرصد، إلى أن هذا المجلس الليبي التركي رفيع المستوى سينعقد برئاسة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تأسيس المجلس باتفاق بين البلدين عام 2014.

وأضاف البيان أن الوزراء سيعقدون عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع مع نظرائهم الأتراك لبحث ملفات التعاون المختلفة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية