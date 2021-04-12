عقيل: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حل مشكلة المجموعات المسلحة

ليبيا- حمل رئيس حزب الائتلاف الجمهوري المحلل السياسي عز الدين عقيل المجتمع الدولي مسؤولية حل مشكلة المجموعات المسلحة بعد أن تجاهلها طويلًا.

عقيل أوضح في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” تابعتها صحيفة المرصد أن هذا الحل يتم من خلال تحديد آليات نزع سلاح هذه المجموعات وتفكيكها وطرد المرتزقة الأجانب وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والشرطة، موجهًا دعوة لحكومات الدول الكبرى في حلف شمال الأطلسي “ناتو” وأعضاء مجلس الأمن الدائمين.

وتضمنت الدعوة العمل على إصدار قرار ملزم من المجلس بنزع السلاح وتفكيك الميليشيات وإعادة تسريح وإدماج المقاتلين وإخراج المرتزقة، وتكليف بعثة دولية أمنية تابعة لإدارة حفظ السلام للإشراف على إنجاز عمليه متكاملة، أو بقاء الدعم الدولي غير مجدٍ ومن دون فوائد، وستزداد معاناة الليبيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية