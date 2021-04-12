الأسمر: على مجلس الأمن اتخاذ قرار يتبنى اتفاقية وقف إطلاق النار ووضع آلية لردع المخالفين

ليبيا – دعا المحلل السياسي محمد الأسمر مجلس الأمن لاتخاذ قرار يتبنى ما جاء في اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا، ووضع آلية لردع من يتجاوز الالتزامات فيه.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها الأسمر لـ”سكاي نيوز عربية” اطلعت عليها صحيفة المرصد، أشار إلى أن مهمة بعثة المراقبة الدولية معلق بإجراءات مجلس الأمن وستكون تفقدية واستقصائية للمناطق الموجودين بها، بعد أن تجاوزت القوات الأجنبية مهلة الـ90 يومًا للخروج من ليبيا.

وأضاف الأسمر أن هذه القوات ما زالت منتشرة في البلاد ولم تتخذ أي تدابير إزاء الخروج، ما يعني أن الجميع ينتظر تحركًا دوليًا ضاغطًا وإنفاذ إجراءات لإخراجهم، مبينًا أن عملية نشر المراقبين لن يكون لها أية نتائج في حال عدم عمل مجلس الأمن على تنفيذ القرارات الأممية السابقة بشأن ليبيا.

وبحسب الأسمر، فإن من بين هذه القرارات حظر توريد الأسلحة إليها وإلى حين حدوث ذلك لن تخرج مهمة أي بعثة عن كونها استقصائية ترصد ما على الأرض فقط. مبينًا أن مجلس الأمن استمع إلى 17 إحاطة من المبعوث الأممي السابق غسان سلامة بشأن إرسال تركيا مرتزقة سوريين لكنه لم يتعرض إليها في أي من قراراته.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية