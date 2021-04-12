لجنة التخطيط والمالية النيابية: لدينا ملاحظات واجبة المراجعة بشأن ميزانية حكومة الوحدة

ليبيا – شددت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب على إعادة مشروع ميزانية العام 2021 إلى حكومة الوحدة الوطنية لمراجعته وإصلاحه ومراعاة ملاحظات المجلس.

ووفقا لما جاء في صحيفة صدى الاقتصادية وتابعته صحيفة المرصد، فإن اللجنة أكدت في تقرير لها بشأن مشروع الميزانية إلى أهمية هذه الملاحظات، ومنها ترشيد الإنفاق، ليعكس المشروع تنفيذ أهداف الحكومة الواردة في خطة عملها، مبينًا أن قانون الموازنة أعد على عجل.

وبحسب اللجنة لم يسعَ القانون إلى تحقيق الأهداف ولم يراعِ الظروف الاقتصادية والاجتماعية بإنفاق هذه الأموال، ولم تتم فيه المراعاة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن إنفاق ميزانية تصل لنحو 100 مليار دينار خلال أقل من سنة سيكون أثره سيئًا على الاقتصاد.

وأوضحت اللجنة أن القانون لم يبين السعي لإيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الميزانية العامة، من خلال بيئة عمل وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية، مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بإعادة النظر في مشروع الميزانية وتقليص مبالغ مخصصة لبعض الوزارات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية