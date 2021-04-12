في خرق جديد لإتفاق لجنة 5+5 العسكرية.. الدفاع التركية تعلن الاستمرار في تنفيذ اتفاقيتها العسكرية مع السراج

ليبيا – كشفت وزارة الدفاع التركية عن قيامها بتدريب عناصر ممن وصفتهم بـ”القوات البحرية الليبية” في مجال الدفاع تحت الماء بموجب الاتفاقية المبرمة بين السراج وأردوغان.

ووفقًا لتغريدة للوزارة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اطلعت عليها صحيفة المرصد، فإن هذا التدريب يأتي في إطار دعم الليبيين مع نشر صور للتدريبات.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية فايز السراج كان قد وقع مذكرة تفاهم مع أردوغان دون أن يعتمدها البرلمان المنتخب في أواخر العام 2019 لإرسال آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا لدعم مسلحيه وارسال عسكريين اتراك وطائرات مسيرة وأسلحة من مختلف الانواع وذخائر.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية