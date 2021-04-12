ليبيا تشارك في فعاليات يوم الشعوب في مصر

ليبيا – شاركت ليبيا في احتفالية يوم الشعوب للعام 2021 في عدد من المجالات الفنية والثقافية والشعبية التي تم عرضها أمام زوار المهرجان من 14 دولة عربية.

ووفقًا لما ورد في قناة ليبيا روحها الوطن وتابعته صحيفة المرصد، أتت المشاركة بدعوة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.

وأوضحت ممثلة الجناح الليبي منار الكيلاني أن المشاركة جاءت لتعريف الشعوب العربية الأخرى بالأزياء والمقتنيات الشعبية والمأكولات المحلية، ولتسليط الضوء على الثقافة الليبية والتنوع في الموروث الليبي الكبير.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية