الإفتاء في طرابلس تدعو لتحري رمضان عند غروب شمس اليوم الإثنين

دعت دار الإفتاء الليبية في طرابلس المواطنين في كافة المدن الليبية، إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، لهذا العام 1442هـ، وذلك عند غروب شمس اليوم الإثنين 29 شعبان 1442هـ، الموافق 12 أبريل 2021م.

وطالبت الدار في بيان المواطنين للإدلاء بشهاداتهم لدى المحاكم المختصة، التي ستفتح أبوابها لهذا الغرض، منوهة إلى أنّ الفريق المختصّ برصد الأهلة التابع لها، سيقوم بعملية الرصد مساء في عدد من المدن الليبية، في شرق البلاد وجنوبها، وفي طرابلس وزوارة والجبل الغربي.