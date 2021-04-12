الصغير: رئيس مجلس النواب يبارك توحيد هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، أن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، يبارك فعاليات جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتوحيد هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مستوى البلاد.

وجاء بحسب بيان نشره المجلس عبر موقعه بـ فيسبوك، اليوم الاثنين، على هامش حضوره لحفل ختام فعاليات جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم ممثلاً عن رئيس ومجلس النواب.

وأكد الصغير أن مجلس النواب على استعداد لتذليل أية صعوبات أو عراقيل قانونية تعيق عمل الهيئة، مبديا استعداد المجلس تبني أية مشاريع تقدم من الهيئة تساهم في النهوض بعملها لعرضها على جلسات المجلس المقبلة.

وقدم الصغير الدعوة باسم رئيس مجلس النواب لاستقبال أعضاء هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة الوطنية رفقة الفائزين المتحصلين على التراتيب العشرة الأوائل في جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم.

وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة مشاركة هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الحث عبر المنابر في المساجد على التصالح والتسامح و المصالحة الوطنية, مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب أصدر قرارا للجنة المصالحة الوطنية بالمجلس لإعداد لمؤتمر وطني عام شامل للمصالحة الوطنية.