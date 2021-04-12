شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال لليوم الاثنين 12 ابريل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الاثنين 12 ابريل 2021، في جميع المناطق.

وقالت شركة الكهرباء في نشرتها اليومية الصادرة اليوم والمنشورة على صفحتها الرسمية في موقع فيسوك، إنه (لا توجد) ساعات طرح أحمال اليوم على مناطق الجناح الغربي والجنوبي.

فيما انخفضت ساعات طرح الاحمال في الجناج الشرقي إلى (ساعة واحدة).

وشددت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة.

ودعت الشركة العامة إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة، بالاتصال بالأرقام : 0215825209 / 0214445042 / 0214800990.

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