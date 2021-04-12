طقس ليبيا لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 12 أبريل: منخفض صحراوي وطقس متقلب بهذه المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 12 ابريل 2021.

وبحسب الملخص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد طقس متقلب ومغيم على أغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة وتسجل انخفاض من يوم الغد على أغلب المناطق الغربية.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: مغيم على أغلب المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

•الرياح : شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار احيانا تتحول من مساء اليوم على أقصي الساحل الغربي إلى شمالية غربية معتدلة السرعة و تشمل باقي المناطق يوم الغد.

•درجات الحرارة القصوى: مرتفعة نسبيا حيث تتراوح ما بين (25-31) مْ ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: قليل الغيوم.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق خاصة الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-31) مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (24) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: قليل الغيوم الي مغيم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها خلايا رعدية.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الجفرة مثيرة للأتربة تتحول يوم الغد إلى شمالية على غدامس والحمادة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32-38) مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد على غدامس والحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: صافية الى قليل الغيوم.

•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28-32) مْوتسجل ارتفاع يوم الغد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:34)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:39)

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