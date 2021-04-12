التكتل المدني الديمقراطي: الإسلام السياسي وعلى رأسه تنظيم الإخوان يسعى للانفراد بالسلطة

ليبيا – قال رئيس التكتل المدني الديمقراطي محمد سعد امبارك إن جماعة الإسلام السياسي وعلى رأسها تنظيم الإخوان تسعى لبث الفرقة بين الليبيين والانفراد بالسلطة، مشيرًا إلى انطلاق دعوات لتوحيد صفوف التيارات الوطنية والأحزاب والتكتلات للوقوف صَفًّا واحدًا أمام الإخوان.

امبارك وفي تصريحات خاصة لموقع العين الإخبارية، أوضح أن تنسيقية العمل الوطني التي ولدت في ليبيا قبل سنوات، وتضم نشطاء مدنيين وبعض العناصر ذوي الخبرة في كل المجالات، تهدف إلى مقاومة نهج الإخوان الإقصائي، والانقسام الذي ولدته في المجتمع، وتأكيد حقوق المواطنة وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يغذيها ذلك التنظيم الإرهابي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية