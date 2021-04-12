إطلاق منظومة الأحوال المدنية الجديدة في يونيو المقبل

أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، أن المصلحة ستطلق المنظومة الجديدة للمصلحة قريبا، مرجحا أن يبدأ العمل بها رسميا في مطلع يونيو المقبل.

وأوضح بالتمر في تصريحات صحفية، أن المنظومة الجدية خضعت للتجربة لـ 6 أشهر جرى خلالها تعديلات المهندسين عليها والاستفادة من أخطاء المنظومة السابقة.

وأضاف أن المنظومة أنشأت بمشاركة شركة محلية واستشاريين متخصصين ومهندسين من المصلحة، بالتعاون مع الموظفين الذين يعملون في المنظومة.

ونوه إلى أن المنظومة الجديدة ستتميز بالسلاسة وسهولة الاستخدام والمراقبة الذاتية وستكون أكثر أمانا وتطورا وتقدم إحصائيات دقيقة وتفاصيل جديدة لكل ما يتعلق بالمواطن.

وأشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات كانت على تواصل مع مصلحة الأحوال المدنية طوال مدة إنشاء المنظومة، وستستفيد منها في العمليات الانتخابية المقبلة.

التمر لفت إلى أن المنظومة ستكون مهيأة وجاهزة لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية، وكل ما يتعلق بالجوازات والجنسية، وتساهم في حصر الأجانب والتحقق منهم.

يشار إلى أن مصلحة الأحوال المدنية نظمت أمس الأحد ورشة عمل حول المنظومة الجديدة بحضور 45 مهندسا من المشرفين على منظومات المصلحة على مستوى ليبيا.