«بالكور»: فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية خلال أيام

قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، إنهم استكملوا تسلّم ملفات المترشحين للمناصب السيادية في نهاية الأسبوع الماضي، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وستشرع اللجنة خلال هذا الأسبوع في فرز ملفات المترشحين في اجتماع ستعقده في مدينة يُتوافق عليها، والأغلب أن تكون طبرق.

أضاف “بالكور” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – اليوم الإثنين: “اللجنة تتضمن أعضاء من شرق ليبيا وغربها وجنوبها، لذا يجب اختيار مدينة يتوافقون عليها، كما أنها ستختار 7 ملفات وتحولها لمجلس الدولة لإبداء رأيه بحسب الاتفاق السياسي، والآلية المتبعة في اختيار شاغلي المناصب السيادية ستكون قريبة جدا من آلية بوزنيقة” وفق تعبيره.