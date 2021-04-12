وزير خارجية اليونان: علينا استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، على أهمية استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.

ودعا ديندياس، خلال مؤتمر صحافي جمعه مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، إلى خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد في أقرب وقت، مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها ووقف النار.

من جهته، شدد القطراني على أهمية التعاون الاستراتيجي المشترك مع اليونان، مؤكدا أهمية توطيد العلاقات بين البلدين والتنسيق في العديد من الملفات من الهجرة غير الشرعية إلى التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وكان الوزير اليوناني وصل اليوم إلى بنغازي في زيارة تمهيدية لإعادة افتتاح القنصلية اليونانية بالمدينة.

وسيلتقي ديندياس في زيارته هذه عميد بلدية المدينة لمناقشة الترتيبات اللازمة وموعد افتتاح القنصلية في الفترة القادمة.

كما من المقرر أن يجتمع برئيس مجلس النواب بمقر إقامته بمدينة القبة شرق بنغازي.