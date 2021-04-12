رئاسة “النواب” تدعو إلى جلسةٍ لمناقشة مشروع الميزانية

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء البرلمان إلى جلسة لمناقشة مشروع الميزانية.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة، الاثنين القادم، في مقر مجلس النواب المؤقت بطبرق؛ لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام، كما طالبت رئاسة البرلمان لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس، بتقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب، قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة.

وفي سياق متصل، شهدت طرابلس مراسم تسليم وتسلّم بين النائب الأول بمجلس النواب فوزي النويري ورئيس مجلس النواب في طرابلس حمودة سيالة، في خطوة رسمية على طريق توحيد المجلس.

وتمت مراسم التسليم والتسلّم، بحضور النائب الثاني بمجلس النواب حميد حومة، والنائب رئيس مجلس طرابلس محمد لينو، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الليبية.

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