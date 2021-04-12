الدبيبة إلى تركيا لحضور اجتماع المجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد دبيبة»، اليوم الإثنين، رفقة وفد وزاري إلى أنقرة لحضور الاجتماع الأول «للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» المنعقد برئاسة السادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الجمهورية التركية «رجب طيب أردوغان»، والذي أنشئ باتفاق بين البلدين سنة 2014.

وأقيمت لرئيس الحكومة والوفد المرافق له، مراسم استقبال رسمية، حيث كان في استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية، «فاتح سولماس».

وسيعقد رئيس الحكومة، والوزراء، عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع، مع نظرائهم الأتراك، لبحث ملفات التعاون المختلفة.