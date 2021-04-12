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رسميًا.. وزيرة العدل تتسلّم المهام من “الحكومة المؤقتة” في بنغازي

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر وزارة العدل في بنغازي، مراسم التسليم والتسلّم بين وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، ووزارة العدل بالحكومة المؤقتة، بحضور وزيرة العدل، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، ووكيل وزارة العدل بالحكومة المؤقتة، ومديري الإدارات.

وألقت الوزيرة كلمة بهذه المناسبة، عبرت فيها عن ترحيبها بفتح صفحة جديدة من العمل الوطني تجاه إنهاء الانقسام الإداري والمؤسساتي.

وأكدت وزيرة العدل أنها “لا تدعو إلى المركزية الإدارية ولا إلى تركيز السلطات؛ بل تهدف إلى اللامركزية الإدارية، وتقريب الخدمات من المواطنين في كافة أرجاء البلاد”.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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