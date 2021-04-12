لافروف يرفض الإجابة عن سؤال بشأن موقف روسيا من مغادرة المرتزقة ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده «تدعم الاستقرار والقرارات الأممية في ليبيا».

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة، اليوم الإثنين، لم يجب لافروف على سؤال بشأن موقف روسيا من مغادرة المرتزقة الأراضي الليبية.

من جانبه، أكد شكري أن لقائه مع الوزير الروسي تناول عددا من الملفات منها القضية الليبية والأزمة السورية، إلى جانب ملف سد النهضة، حيث طلبت القاهرة من موسكو استغلال علاقتها مع الدول الثلاث المشتركة في الملف لحل الأزمة وهي مصر والسودان وإثيوبيا.

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