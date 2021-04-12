«الدبيبة» رئيساً للجمعية العمومية لشركة البريد والاتصالات

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية، قرار بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية للمعلومات القابضة: “بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011، وتعديلاته وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015، وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020، وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية”.

كما اشتمل إصدار القرار، الاطلاع على “القانون رقم ( 2 ) لسنة 2010 م بشأن الاتصالات، وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وعلى قرار المجلس الرئاسي سابقا رقم 42 لسنة 2019 م ، بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021، وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (550) المؤرخ في 1 / 4 / 2021، وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم ( 958 ) المؤرخ في 10 / 4 / 2021”.

وأكد القرار أنه تمت إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على النحو الآتي: “رئيس مجلس الوزراء «رئيسا»، وزير الاقتصاد والتجارة، وزير المالية، وزير التخطيط، وزير المواصلات، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رئيس الهيئة العامة للمعلومات «أعضاء»”.

ونص القرار على “يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه على الجهات المختصة تنفيذها”.