ليبيا الان

في إشارة لـ«حفتر».. زهراء لنقي: قرر استيراد شعب من الخارج

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قرر استيراد شعب من الخارج.

وقالت لنقي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “في واحد تيقن أخيرا أنه ليس لديه فرص في الفوز بالانتخابات الرئاسية إذا ما أُجريت بانتخاب مباشر من الشعب فقرر أن يستورد شعبا من الخارج (ضعف التعداد السكاني)، في إشارة للمشير خليفة حفتر.

وكان القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أكد السبت الماضي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة، ستبني ثلاث مدن كاملة المرافق في شرق وغرب وجنوب مدينة بنغازي، تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة.

وقال المشير حفتر في كلمة خلال مُلتقى «أسر الشهداء: “إن العمل جار في هذه المدن، وستبنى في وقت قريب”.

وأعلن عن تخصيص 20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى، وتوفير فرص عمل لأبنائهم بعد تأهيلهم، إضافة إلى تكفل القوات التابعة للقيادة العامة بمصاريف تعليم أبناء الشهداء حتى المرحلة الجامعية، فيما تكون الأولوية في طلبات الحج والعمر لهذه الأسر.

وذكر بيان صادر عن القيادة العامة، أن القائد العام المشير خليفة حفتر، وقع على خريطة مشروع الكرامة الذي صُمّم بمعايير عالمية وحضارية تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري؛ ليُسلم بعد ذلك إلى أسر شهداء القوات المسلحة العربية الليبية.

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الجيش الليبي المشير خليفة حفتر زهراء لنقي ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • واضح انك متخلفة عقليا لان من استورد مرتزقة من الخارج هم اخوانك الخرفان المجاهدين معك فى الخيام نتيجة رفض اهالى طرابلس محاربة جيشهم الوطنى ولانك غبية نسيتى ان المشير جاء بقرار من نواب الشعب واحترم حكومة عبدللله الثنى التى نالت ثقة نواب الشعب حتى سلمت السلطة الى حكومة اخرى نالت ثفة نواب الشعب فى حماية الجيش الوطنى بقيادة المشير وحلفت الحكومة اليمين فى طبرق فى حماية الجيش الوطنى فالمشير خليغة حفتر يحترم ارادة الشعب وحقه فى الديمقراطية وذهب الى طرابلس بعد ان اغتصب السراج السلطة دون نيل ثقة نواب الشعب وحتى بعد انتهاء الثخيرات التى لم ينفذ منها شيئا وانتم ابهت الخرفان من دعمتم فاسد السراق ودعمتم الاحتلال والمرتزقة والمصيبة ان الامم المتحدة الامربكية اختارت اربعين خروف ونعجة ضمن 75 لتحديد مستقبل ليبيا وجاءت باغبياء مثلك فى اللجنة القنونية وليس لديهم ذرة معرفة بالقانون ولا يحزنون اتفوا عليكى وعلى امثالك من الاغبياء حيث يجب تطهير البلاد منهم وكنسهم الى تركيا فمكانكك هناك مع اى متناك فى بيوت الدعارة وجودك فى لببيا خسارة

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  • لماذا أكثر أهل النار من النساء؟.. سؤال أجاب عليه محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

    وأجاب “شلبي” قائلًا: إن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء)َ رواه البخاري.

    وأضاف: أن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: ( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ) فَقُلْنَ : وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: ( تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِير مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ) قُلْنَ : وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ( أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ) قُلْنَ: بَلَى ، قَالَ : ( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) قُلْنَ: بَلَى ، قَالَ : ( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) رواه البخاري.

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  • كان المفروض ان حفتر يبنى 12 الف مقبرة يدفن فيها اخوان ليبيا المقلسين ويريح المجتمع من شرهم فهم كالسرطان لا يمكت التعايش معه فى اى مجتمع فالاخوانى مثل اليهودية قلوبهم كالحجارة او اشد قسوة ونرى باعيننا كم الحقد والكراهية لمن طهر اقليمى برقة وفزان والهلال النفطى مت الارهاب واعاد للمناطق المحررة هيبيتها وهذا ما اذعج هذه القلة من حثالة المجتمع الليبى التى من المفروض ان تكون اما فى القبور او السجون او قرقارش

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  • “صاحب العله ينخصوه مرافقه”….الراجل قال بنبني بنعمر مدن…. ماقالش “البيت لساكنه او الارض ليست ملك لاحد باش تخافي وتحكي بنظريه المؤامره”

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