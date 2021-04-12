في إشارة لـ«حفتر».. زهراء لنقي: قرر استيراد شعب من الخارج

زعمت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قرر استيراد شعب من الخارج.

وقالت لنقي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “في واحد تيقن أخيرا أنه ليس لديه فرص في الفوز بالانتخابات الرئاسية إذا ما أُجريت بانتخاب مباشر من الشعب فقرر أن يستورد شعبا من الخارج (ضعف التعداد السكاني)، في إشارة للمشير خليفة حفتر.

وكان القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أكد السبت الماضي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة، ستبني ثلاث مدن كاملة المرافق في شرق وغرب وجنوب مدينة بنغازي، تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة.

وقال المشير حفتر في كلمة خلال مُلتقى «أسر الشهداء: “إن العمل جار في هذه المدن، وستبنى في وقت قريب”.

وأعلن عن تخصيص 20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى، وتوفير فرص عمل لأبنائهم بعد تأهيلهم، إضافة إلى تكفل القوات التابعة للقيادة العامة بمصاريف تعليم أبناء الشهداء حتى المرحلة الجامعية، فيما تكون الأولوية في طلبات الحج والعمر لهذه الأسر.

وذكر بيان صادر عن القيادة العامة، أن القائد العام المشير خليفة حفتر، وقع على خريطة مشروع الكرامة الذي صُمّم بمعايير عالمية وحضارية تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري؛ ليُسلم بعد ذلك إلى أسر شهداء القوات المسلحة العربية الليبية.