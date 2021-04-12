الدبيبة يصل إلى تركيا رفقة وفد وزاري كبير للمشاركة في الاجتماع المجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي

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وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، رفقة وفد وزاري إلى أنقرة لحضور الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وينعقد المجلس، الذي أنشئ باتفاق بين البلدين سنة 2014، برئاسة رئيسا حكومة البلدين.

وكان في استقبال الدبيبة وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح سولماس.

وقالت الحكومة، إن الدبيبة والوفد سيعقدون عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع، مع نظرائهم الأتراك، لبحث ملفات التعاون المختلفة.

وكان الناطق باسم مجلس الوزراء، محمد حمودة، قد ذكر إن الدبية ووفد يضم 14 وزيرا وعددا آخر من المسؤولين في الحكومة سيزور تركيا الإثنين.

وأوضح، أن من أبرز المواضيع التي ستناقش مع تركيا هي مجموعة من الملفات المشتركة في خدمات الطاقة والصحة، وعودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة.