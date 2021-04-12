انخفاض هامشي للدولار في السوق الموازية

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار بشكل هامشي في السوق الموازية، اليوم الإثنين، فيما صعدت العملة الأوروبية الموحدة بنحو تسعة قروش.

وسجل الدولار هبوطا إلى 5.07 دينار مقابل 5.08 دينار، في التعاملات، أمس.حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما استقر اليورو الأوروبي بنحو عند مستوى 6.04 دينار الذي سجله أمس،كما حافظ الجنيه الاسترليني على مستوى 6.87 دينار،

الليرة التركية والدينار التونسي لم تشهدا أيضًا أي تغيير عما سجلتاه في نهاية تعاملات الأحد؛ حيث بلغ كل منهما 0.61 دينار، و1.82 دينار على التوالي.



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