مراسل الجزيرة القطرية: لقاء الدبيبة مع خلوصي آكار في أنقرة بصفته وزيراً للدفاع

قال مراسل قناة الجزيرة القطرية في طرابلس، أحمد خليفة، إن ‎أنقرة تشهد اليوم الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي برئاسة الرئيس أردوغان ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وعلى هامش الاجتماع سيلتقي الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع نظيره التركي خلوصي آكار، وفق قوله.

أضاف خليفة في تغريدة على تويتر اليوم الإثنين قائلاً: “‎‏منذ صباح اليوم بدأ عدد من الوزراء الليبيين لقاءات مع نظرائهم الأتراك للتباحث بخصوص توقيع عدد من الاتفاقيات بين ‎ليبيا وتركيا وتعزيز التعاون فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين البلدين” على حد تعبيره.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، اليوم الإثنين، رفقة وفد وزاري إلى أنقرة لحضور الاجتماع الأول «للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» المنعقد برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الجمهورية التركية «رجب طيب أردوغان»، والذي أنشئ باتفاق بين البلدين سنة 2014.

وأقيمت لرئيس الحكومة والوفد المرافق له، مراسم استقبال رسمية، حيث كان في استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية، «فاتح سولماس».

وسيعقد رئيس الحكومة، والوزراء، عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع، مع نظرائهم الأتراك، لبحث ملفات التعاون المختلفة.