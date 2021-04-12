ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

12 April, 2021

وصلت اليوم الاثنين ،عدد من المواد وقطع الغيار الي محطة مصراتة الغازية ، ضمن الدعم المقدم من شركة أيني شمال أفريقيا الي الشركة العامة للكهرباء ، بناء علي مذكرة التفاهم بين الشركة العامة الكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني الايطالية .

و تقدّمت الشركة العامة للكهرباء ،بالشكر إلى إدارة التسريح الجمركي وإدارة المستلزمات التابعة للإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء على جهودهم المبذولة في اتمام الاجراءات بشكل سريع وخروجها من ميناء طرابلس البحري .