بدء المراسم الرسمية لاستقبال الدبيبة لدى وصوله أنقرة

بدأت منذ قليل مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لدى وصوله العاصمة التركية أنقرة، حيث كان في استقباله الرئيس رجب طيب إردوغان.

ووصل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة في وقت سابق الإثنين إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد وزاري لحضور الاجتماع الأول للمجلس الليبي- التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

ومن المقرر أن يترأس الدبيبة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاجتماع الأول «للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» الذي أنشئ باتفاق بين البلدين سنة 2014

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا