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اليونان تفتتح قنصليتها في بنغازي.. وتتطلع لـ”اتفاقية بحرية”

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قنصلية بلاده في بنغازي، بحضور السفير اليوناني، والقنصل، وأعضاء القنصلية.

وأعرب وزير الخارجية اليوناني عن تطلع بلاده إلى توقيع الاتفاقية “الليبية اليونانية البحرية”، التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة عام 2010.

وأكد الوزير أن زيارته إلى ليبيا مؤشرٌ على دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أنه سيلتقي، خلالها، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وعميد بلدية بنغازي.

من جانبه، صرّح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين عطية، بأن الجانب الليبي يتطلع إلى توطيد العلاقات مع اليونان سياسيًا واقتصاديًا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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