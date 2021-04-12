بناءً على برقية ” بالتمر ” … الدبيبة يوجه وزير ماليته بصرف مرتبات معطلة من 2012

أرسل محمد حسن بالتمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية برقية، لعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، للمطالبة بصرف مستحقات عاملين بالمصلحة منذ عام 2012.

وقال بالتمر في برقيته ، إنه بتاريخ 31 ديسمبر 2013 صدر قرارا إداريا تحت رقم 831 لسنة 2012 من رئيس المصلحة السابق بشأن تعيين موظفين بمصلحة الأحوال المدنية على الدرجة الوظيفية الرابعة لكافة المشمولين بالقرار مستندا فى ذلك على نص المادة الثالثة الفقرة العاشرة من قرار وزير الداخلية رقم 979 لسنة 2012 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات مصلحة الأحوال المدنية وتنظيم جهازنا الإداري.

وتابع ، أنه لم تصرف الاستحقاقات المالية للمعنيين بالقرار المذكور لعدم تسوية أوضاعهم لدي وزارة المالية رغم مباشرتهم لسير الوظيفة العامة مما اضطر البعض منهم للجوء إلى مقاضاة المصلحة أمام دوائر القضاء الإداري مطالبين بدفع مستحقاتهم المالية من تاريخ مباشرتههم للأعمال المسندة إليهم وقد صدرت أحكام قضائية نهائية تلزم المصلحة بدفع المرتبات المستحقة للمدعيين مشمولة بالتعويض المالي .

ووجه عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، بناء على تلك البرقية، خطابا إلى وزير المالية قال فيه إنه بناء على قرار رئيس مصلحة الأحوال المدنية رقم 831 لسنة 2012 بشأن تعيين موظفين للعمل بالمصلحة ، وأيماء إلى كتاب رئيس المصلحة الذى أكد بأن المشمولين بالقرار لم يتم صرف مستحقاتهم المالية حتى تاريخه بالرغم من مباشرتهم لأعمالهم عليه يطلب إليكم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع جميع المعنيين بالقرار والعمل على صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية.