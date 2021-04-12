المركزي يعلن أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدينار (12 أبريل 2021)

واصلت أسعار أبرز العملات الدولية استقرارها أمام الدينار في تعاملات اليوم الإثنين بالسوق الرسمية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار 4.51 دينار ، حسب جدول العملات الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.36 د‫ينار، والجنيه الاسترليني6.19 د‫ينار، والفرنك السويسري 4.87 د‫ينار، والليرة التركية 0.55 د‫ينار، والايوان الصيني 0.68 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، فقد سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2 دينار، والدرهم الإماراتي 1.22 دينار، والدينار التونسي 1.62 دينار ليبي.



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