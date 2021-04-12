“شكشك” و”الدبيبة” يبحثان ملفيْ الكهرباء والصحة

بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة؛ ملف الكهرباء والصحة.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد بمقر ديوان المحاسبة، الإجراءات العاجلة التي من شأنها إصلاح الشبكة العامة للكهرباء، بالإضافة إلى مناقشة تقليص الموظفين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج، والوقوف على الجهود المبذولة لمكافحة جائحة “كورونا”، وإمكانية توفير علاج أمراض الكلى، وعلاج الأورام.

وفي ختام الاجتماع؛ اتفق الطرفان على تحديد آلية عمل تُحقّق رقابة مسبقةً وسريعةً؛ لتوفير الوقت، وإتمام إجراءات هذه الملفات العاجلة.

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