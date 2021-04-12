ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

12 April, 2021

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات توقيعها اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.

وجاء عن المفوضية في موقعها الرسمي اليوم الاثنين، أن الاتفاقية تأتي في إطار الدعم الإقليمي للمسار الديمقراطي في ليبيا وترسيخ علاقات تعاون في المجال الانتخابي بين دول الجوار.

وتتضمن الاتفاقية جملة من المواد من بينها التعاون في تنظيم مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية وورش عمل تساهم في تعزيز ثقافة الديمقراطية في المجتمع الليبي.

كما تؤكد الاتفاقية حسب مفوضية الانتخابات، التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المواضيع المتعلقة بالانتخابات وبناء القدرات المؤسسية.

ووقع نيابة عن المفوضية رئيسها عماد السايح وعن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب والمدير العام للمفوضية يحيى الجديد وذلك بديوان مجلس المفوضية.