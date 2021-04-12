مطار مصراتة يقرر فرض عقوبات على شركات الطيران غير المنتظمة في مواعيدها

اتخذ مطار مصراتة الدولي، عدة قرارات وإجراءات، من أبرزها فرض عقوبات على الشركة الغير منتظمة .

وقال المطار في إيجاز صحفي، نظرا لضيق صالة الركاب بمطار مصراتة وبالنظر إلى رفع المعاناة عن الأهالي بمدينة مصراتة والمدن المجاورة بقطع مسافة 200 كم ومشقة الطريق لمطار معتيقة من أجل السفر قررت إدارة المطار استئناف الرحلات من إلي مطار مصراتة ، وحيث أن صالة المغادرة هي نفسها صالة الوصول أي الصالة لا تستوعب رحلة مغادرة ورحلة وصول في نفس التوقيت .

وأوضح المطار، أنه تم وبالاتفاق مع الشركات وبناء على الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الموافق 01/04/2021 بمصلحة المطارات على فرض عقوبات على الشركة الغير منتظمة وإحالة الخانة إلى خانات متاحة أخرى أو إلغائها .

كما تم الاتفاق على تغيير رحلات شركة الأجنحة ليومي السبت والأربعاء، متابعا، و أي رحلة وصول تتأخر عن موعدها يتم نقلها إلى مطار معتيقة الدولي من قبل إدارة المطار، مشيرة إلى أن ما حدث اليوم من تحويل رحلة الخطوط الافريقية الى مطار معتيقة سببه تأخر الرحلة عن موعدها وتزامن ذلك وجود رحلة مغادرة بالصالة والخطوط الإفريقية على درايه بذلك بناء على الاتفاق.