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أدروغان يستقبل الدبيبة وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بأنقرة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

استقبل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور البلاد رفقة وفد وزاري رفيع، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وجرى استقبال الدبيبة، وسط مراسم رسمية، حيث رافقته فرقة الخيالة حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، واستقبله أردوغان.

وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن من المرتقب أن يعقد الرئيس أردوغان والدبيبة، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء الثنائي وعلى مستوى الوفود.​​​​​

وفي إطار الزيارة أجرى الوفد المرافق لرئيس حكومة الوحدة لقاءات ثنائية مع وزراء أتراك.

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