الدبيبة أمام ضريح “أتاتورك”: احترامي وتقديري للشعب التركي الشقيق وقيادته الوطنية

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، « عبد الحميد الدبيبة»، ضريح مؤسس الجمهورية التركية «مصطفى كمال أتاتورك»، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى تركيا.

ووضع رئيس الحكومة، إكليلًا من الزهور على ضريح «أتاتورك»، ووقع على سجل الزيارات الخاص.

وكتب الدبيبة، في السجل: “أود بادي ذي بدء أن أعرب عن احترامي وتقديري للشعب التركي الشقيق وقيادته الوطنية، مثمنًا عاليا الدور العظيم لمؤسس الجمهورية التركية الحديثة”.

وأضاف “يسعدني ويشرفني وأنا أزور بلادكم الجميل، أن أنقل تحيات الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية على مواقف بلادكم وحكومتكم المشرفة والداعمة لبناء دولة ليبيا، دولة القانون والمؤسسات ونؤكد لكم حرصنا الدائم حرصنا على تطوير العلاقات بين بلدينا بمختلف المجالات والرقي بها إلى أعلى المستويات”.