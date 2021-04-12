التيجاني يجري مباحثات مع نظيره التركي

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد التيجاني مازن لقاء مع نظيره التركي سليمان صويلو، وفق قناة «تي آرتي» التركية.

وجرت المباحثات في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة على هامش زيارة يجريها وفد وزاري ليبي برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا لحضور الاجتماع الأول للمجلس الليبي- التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

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ومن المقرر، أن يقيم إردوغان حفل استقبال واجتماع مع الدبيبة في المجمع الرئاسي، ثم جلسة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي أنشئ باتفاق بين البلدين العام 2014. وحسب برنامج الزيارة من المنتظر توقيع اتفاقيات بين البلدين وعقد مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية والرئيس التركي.

ويعقد الدبيبة و14 وزيرا في الوفد الليبي عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع، مع نظرائهم الأتراك، لبحث ملفات التعاون المختلفة، وفق المكتب الإعلامي.

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