المنقوش ونظيرها التركي يبحثان تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا

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بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، الإثنين، مع نظيرها التركي، مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين ليبيا وتركيا.

أتى ذلك على هامش زيارة وفد حكومة الوحدة برئاسة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، إلى تركيا اليوم.

وأوضح أوغلو، عبر حسابه على “تويتر”، أنهما أكدا على تعزيز الصداقة والتعاون بين تركيا وليبيا.

وأشار إلى أن اللقاء عقد قبل اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وأكد أوغلو أنه بلاده ستواصل دعمها لليبيا في هذه المرحلة التاريخية.