الدبيبة وشكشك يبحثان ملفات الصحة والكهرباء وجهود مكافحة الجائحة

بحث رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس، خالد شكشك، بمقر الديوان، ملفي الصحة والكهرباء، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة.
الجانبان ناقشا الإجراءات العاجلة لإصلاح الشبكة العامة للكهرباء، وجهود مكافحة جائحة كورونا، إضافة إلى توفير علاج أمراض الكلى والأورام، وتقليص عدد الموظفين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.
حيث اتفقا على آلية عمل تحقق رقابة مسبقة وسريعة لتوفير الوقت لإتمام إجراءات هذه الملفات العاجلة.
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