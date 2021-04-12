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وزير الخارجية اليوناني يزور بنغازي ويلتقي نائب”الدبيبة”.. وهذه أهم محاور اللقاء

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الإثنين، أهمية استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.

ودعا ديندياس – خلال مؤتمر مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني، إلى خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد في أقرب وقت، مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها ووقف إطلاق النار.

من جهته، شدد القطراني على أهمية التعاون الاستراتيجي المشترك مع اليونان، مؤكدا أهمية توطيد العلاقات بين البلدين والتنسيق في العديد من الملفات من الهجرة غير الشرعية إلى التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وكان وزير الخارجية اليوناني قد وصل اليوم إلى بنغازي في زيارة تمهيدية لإعادة افتتاح القنصلية اليونانية بالمدينة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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