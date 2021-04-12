“بعيو” يصدر قراراً بتشكيل لجنة صياغة مدونة أخلاقيات الإعلام الليبي

أصدر محمد عمر بعيّو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام القرار رقم 74 لسنة 2021 بتشكيل لجنة صياغة مدونة أخلاقيات الإعلام الليبي.

وتتولى اللجنة المكونة من 11 شخصية إعلامية معروفة وفق ما جاء بالمادة 2 من القرار، مهمة دراسة وإعداد وصياغة مشروع المدونة الوطنية لأخلاقيات الإعلام الليبي، تتضمن الأسس والأصول والضوابط والزواجر والالتزامات، الواجبة في سلوكيات وأخلاقيات الإعلام الوطني الليبي أدوات وأفراد، بما يساهم في تجسيد القيم السامية العليا، المحددة والموصوفة دينياً وإنسانياً ومجتمعياً ومهنياً، ويساعد على ترسيخ رسالة الإعلام، الجامعة بين الحرية والحق والحقيقة والواجب، والمانعة للعبث والانفلات والتحريض والتعريض، ويساعد الوطن وشعبه على الخروج من أنفاق التنازع والخصام إلى آفاق الاستقرار والسلام.

وقد حدد القرار في المادة 3 نهاية شهر أبريل الحالي موعداً لتقديم اللجنة نتائج أعمالها، ليتم بعد ذلك وخلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر مايو القادم، عرض مشروع المدونة على الإعلاميين والمختصين والمهتمين، في ندوة موسعة تمهيداً لرفعها في صيغتها النهائية إلى جهات الاختصاص لاعتمادها وإصدارها.

وأوضحت المؤسسة، أن هذا العمل المهم يأتي في ظرف تاريخي حساس تتوجه فيه ليبيا وطناً وشعباً ودولة نحو المصالحة الوطنية الشاملة، وصولاً إلى استعادة الشعب الليبي لحقه المقدس أن يكون المصدر الوحيد للشرعية، عبر إعادة إنتاج السلطات من خلال الانتخابات الوطنية العامة الرئاسية والنيابية، في 24 ديسمبر 2021، ويتعرض فيه الوطن والشعب لحملات الفتنة والتحريض والتأجيج، تطلقها وتمارسها وسائل إعلام ووسائط اتصال مملوكة ظاهرياً لأحزاب وأشخاص ليبيين، وممولة ومدفوعة فعلياً من دول أجنبية، ترفض استقرار ليبيا وسلامها وازدهار وتحرك عملاءها وبيادقها لتخريب كل بوادر ومظاهر السلام والوئام.