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بوابة إفريقيا الإخبارية/ البيضاء |

12 April, 2021

شهدت بلدية البيضاء صباح الاثنين ،إفتتاح المقر الجديد لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء ،وذلك بحضور مدير الفرع الدكتور محمد عبدالسلام وعضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية السيد عبدالمطلب ثابت ورئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء الاستاذ علي حسين وموظفي الفرع ومجموعة من الحكماء والنشطاء.

ويذكر بأن بناء هذا الصرح الاستراتيجي المهم للمواطن كونه معني بصحته وبمدى صلاحية ومطابقة المواصفات للأغذية والأدوية

وهذا ما دفع المجلس التسييري للمشاركة في إنجاز هذا المقر حيث تولى مهمة تأثيث وتجهيز المقر كما أن أهالي بلدية البيضاء قد شاركوا أيضا وذلك بتوفير الأرض التي تنازلت عنها عائلة حوبلن بالبيضاء والتي بني عليها مقر الفرع وتولت بذلك إدارة المركز مهمة بناء هذا المقر.