الدبيبة يحدد ساعات الدوام الرسمي في رمضان

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.

ووفق القرار، الذي نشرته وزارة المالية، «تكون من الساعة العاشرة صباحا إلي الساعة الثالثة ظهرا. ويستعد الليبيون للمرة الأولى منذ سنوات لاستقبال شهر رمضان المبارك تحت إدارة سلطة تنفيذية موحدة.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، أن اللجان التابعة لها والمتخصصة في رصد الهلال ستخرج بعد عصر اليوم الإثنين لرصد هلال شهر رمضان لعام 1442 هجرية.ودعت اللجنة من يرى الهلال من المواطنين أن يتواصل مع مكتب الأوقاف، كلٌ حسب منطقته.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا