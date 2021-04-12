وزيرة التجارة التركية لنظيرها الليبي: بلادنا مستعدة لتولي المسؤوليات اللازمة لإعادة إعمار ليبيا

أكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الاثنين، استعداد بلادها لمواصلة التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات.

وبحسب موقع “تي أر تي” التركي، جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بكجان، خلال لقاء جمعها مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد علي الحويج، والتخطيط الليبي فاخر مفتاح بوفرنة، في العاصمة التركية أنقرة.

وأكدت بكجان أن تركيا مستعدة لتولّي المسؤوليات اللازمة لإعادة إعمار ليبيا في مختلف المجالات، بدءاً من استثمارات البنية التحتية والفوقية، مروراً بمجالات الصحة والطاقة والتعليم وليس انتهاءً بها.

وشددت على ضرورة وضع خارطة طريق بهدف إكساب العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وليبيا، زخماً أكبر.

وأعربت عن اعتقادها بإحراز تقدم خلال المرحلة المقبلة، في علاقات البلدين على مختلف الأصعدة، وذلك عبر تعزيز التعاون والحوار المتبادل.

ويجري رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، زيارة غير محددة المدة لتركيا، على رأس وفد رفيع المستوى، لحضور الاجتماع الأول “للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي” حيث يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان لتوقيع اتفاقيات.