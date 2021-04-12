صالح لوزير خارجية اليونان: نتطلع لتسهيل منح التأشيرات بين البلدين

أعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن تطلعه لاستئناف عمل الخطوط البحرية والجوية بالاضافة إلى تسهيل منح التأشيرات بين البلدين .

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح شكر وزير الخارجية اليوناني خلال لقائهما في مدينة القبة لعودة قنصلية بلاده للعمل في مدينة بنغازي، مشيرا إلى تطلعه لاستئناف عمل الخطوط البحرية والجوية بالاضافة إلى تسهيل منح التأشيرات بين البلدينمعربا عن رغبته في مساهمة الشركات اليونانية في إعادة إعمار ليبيا لما لها من خبرة في هذا المجال.

التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس والوفد المرافق له حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين .

وأشاد صالح خلال اللقاء بالمواقف اليونانية الداعمة للشعب الليبي، مؤكدا حرصه على تعميق العلاقات بين الشعبين الليبي واليوناني بما يحقق المصالح المشتركة .

وعبر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن سعادته لزيارة ليبيا ولقاء رئيس مجلس النواب، مؤكدا الحرص على التواصل مع صالح موجها له الدعوة لزيارة اليونان .

وشدد ديندياس على ضرورة تفعيل العلاقات بين البلدين على كافة المستويات .