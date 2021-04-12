الصغير ينقل مباركة رئيس البرلمان توحيد هيئة الأوقاف على مستوى البلاد

بارك رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، فعاليات جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم، وتوحيد هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مستوى البلاد.

وأكد ممثل رئيس مجلس النواب في حفل جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم، الهادي الصغير، على ضرورة مشاركة هيئة الأوقاف في الحث عبر منابر المساجد على التصالح والتسامح والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب أصدر قرارا للجنة المصالحة الوطنية بالمجلس للإعداد لمؤتمر وطني عام شامل للمصالحة الوطنية.

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