عقيلة يستقبل وزير خارجية اليونان والأخير يدعوه لزيارة أثينا

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التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس والوفد المرافق له.

وقالت إدارة الإعلام بمجلس النواب، إن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى عقيلة أشاد خلال اللقاء بالمواقف اليونانية الداعمة للشعب الليبي.

وأكد عقيلة، حرصه على تعميق العلاقات بين الشعبين الليبي واليوناني بما يحقق المصالح المشتركة، موجهًا الشكر للخارجية اليونانية لعودة قنصليتها للعمل في بنغازي.

وأشار عقيلة إلى تطلعه لاستئناف عمل الخطوط البحرية والجوية، بالإضافة إلى تسهيل منح التأشيرات بين البلدين .

كما أبدى رغبته في مساهمة الشركات اليونانية في إعادة إعمار ليبيا لما لها من خبرة في هذا المجال.

وذكرت الإدارة، أن وزير الخارجية اليوناني أكد حرصهم على التواصل مع رئاسة مجلس النواب، موجها له الدعوة لزيارة اليونان .

وشدد ديندياس، على ضرورة تفعيل العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.