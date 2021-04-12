تركيا تتطلع إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمار في ليبيا

أكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، خلال لقاء مع وزيري التجارة والتخطيط في حكومة الوحدة، الاثنين، أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا خلال عملية إعادة الهيكلة في البلاد.

وقالت الوزيرة: “سيستمر تعاوننا في الاستثمار والتعاون الفني في جميع المجالات من الصناعة إلى البنية التحتية واستثمارات البنية الفوقية، من الصحة إلى الطاقة، من التعليم إلى البنوك”. مؤكدة أن تركيا مستعدة لتحمّل المسؤولية في هذا المجال.

وأشارت وزيرة التجارة التركية، إلى أن بلادها تتطلع قُدماً لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار الذي عاد لمعدله قبل 2013 والبالغ 3,6 مليار دولار سنويا.

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