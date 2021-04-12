بالصور | المشير حفتر يستقبل وفدًا من مشائخ وأعيان قبائل الزنتان

ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمس الأحد وفدًا من مشائخ وأعيان قبائل الزنتان في مكتبه بمقر القيادة العامة.

الوفد أكد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة على دعمهم الكامل لكل جهود القوات المسلحة التي تُبذل للقضاء على الإرهاب والمجرمين وكل من يحملون السلاح خارج سلطة الدولة، مثمنين في ذات الوقت دور القائد العام الذي ما زال واقفًا في وجه كل التهديدات التي تتربص بالوطن.

من جانبه، قدم المشير حفتر شكره لكافة أعيان ومشائخ وأهالي قبائل الزنتان المجاهدة لدورها المفصلي في كل المراحل التي مرت على الوطن.

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