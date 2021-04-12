لافروف للسيسي: الدور المصري عزز المسار السياسي في ليبيا

أكد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدور المصري عزز المسار السياسي لحل القضية الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن لافروف أشاد خلال لقائه السيسي في القاهرة والدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس المصري في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، مؤكداً حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام.