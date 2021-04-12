أوغلو يبحث مع المنقوش سبل تعزيز التعاون بين البلدين

ليبيا – بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش سبل تعزيزالتعاون بين البلدين.

وجاء ذلك في لقاء جمع الجانبين على هامش زيارة وفد ليبي يزور تركيا اليوم الإثنين برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية.

وأوضح تشاووش أوغلو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أنهما أكدا خلال اللقاء العزم المشترك على تعزيز الصداقة والتعاون بين تركيا وليبيا.

وأشار إلى أن اللقاء عقد قبل اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

أوغلو قال: “سيتواصل دعمنا لليبيا الشقيقة في هذه المرحلة التاريخية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية